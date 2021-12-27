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В Томске пройдет фестиваль арт-антропологии ANTIdepressed_fest

В Томске 27 декабря стартует фестиваль арт-антропологии ANTIdepressed_fest

Картина: Арина Пономарёва " Страх"

Томский государственный университет проведет фестиваль арт-антропологии ANTIdepressed_fest. Об этом сообщает информационное агентство «Томск».

Фестиваль проводится во второй раз. Отмечается, что нынешнее мероприятие посвящено «токсичной позитивности в период пандемии». В рамках фестиваля деятели искусства из разных регионов представят 50 проектов.

ANTIdepressed_fest пройдет в галерее Томского госуниверситета, открытие состоится вечером 27 декабря. Фестиваль будет проводиться в онлайн и офлайн форматах.

Ранее сообщалось, что студентка Астраханского музыкального колледжа имени Мусоргского Александра Дроздова заняла первое место в международном вокальном состязании-премии «Свободная птица» композитора Анны Петряшевой.

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