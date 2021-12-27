Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Астраханка заняла первое место в международном вокальном конкурсе

Студентка Астраханского музыкального колледжа победила в конкурсе «Свободная птица»
Александра Дроздова

Александра Дроздова . Фото: astrobl.ru

Студентка Астраханского музыкального колледжа имени Мусоргского Александра Дроздова заняла первое место в международном вокальном состязании-премии «Свободная птица» композитора Анны Петряшевой. Об этом сообщает «Астрахань FM».

Отмечается, что Дроздова, обучающаяся на первом курсе отделения «Теория музыки», стала лауреатом первой степени в категории «Рок». На конкурсе она исполнила композицию «Воля и разум» группы «Ария».

Всего участники «Свободной птицы» состязались в 20 вокальных номинациях в очной и заочной форме. В конкурсе приняли участие представители Белоруссии, России, Болгарии, Египта, Молдовы, Казахстана и Украины.

Ранее стало известно, что в Уфе открылась персональная выставка известного российского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Представленные на ней работы посвящены событиям, которые произошли в Республике Башкортостан в 2021 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Легенда сборной России оценил возможный уход Дзюбы из «Зенита»
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии
В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности
Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского
Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии
В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента
Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой
Микроботам подарили искусственные мышцы
«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии
Девочка съела содержимое фейерверка и попала в реанимацию в Москве
Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter