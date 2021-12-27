Астраханка заняла первое место в международном вокальном конкурсе

Студентка Астраханского музыкального колледжа имени Мусоргского Александра Дроздова заняла первое место в международном вокальном состязании-премии «Свободная птица» композитора Анны Петряшевой. Об этом сообщает «Астрахань FM».

Отмечается, что Дроздова, обучающаяся на первом курсе отделения «Теория музыки», стала лауреатом первой степени в категории «Рок». На конкурсе она исполнила композицию «Воля и разум» группы «Ария».

Всего участники «Свободной птицы» состязались в 20 вокальных номинациях в очной и заочной форме. В конкурсе приняли участие представители Белоруссии, России, Болгарии, Египта, Молдовы, Казахстана и Украины.

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