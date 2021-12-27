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В Австралии зарегистрирована первая смерть от омикрон-штамма

В Австралии зафиксировали первый случай смерти от омикрон-штамма коронавируса

Фото: Loren Elliott / Reuters

В Австралии зафиксировали первый случай смерти от омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте департамента здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

Отмечается, что пожилой мужчина, который был привит двумя дозами вакцины против коронавирусной инфекции, скончался в больнице Сиднея Royal Prince Alfred Hospital. В ведомстве добавили, что у пациента были сопутствующие проблемы со здоровьем.

2 декабря австралийские ученые и врачи отметили, что пока тяжелые случаи заболевания среди зараженных омикрон-штаммом коронавируса в стране не зафиксированы. Это указывает на то, что его не следует считать опаснее других разновидностей инфекции. Но отсутствие доказательств опасности омикрон-штамма не говорит о том, что он совершенно безвреден.

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Марина Совина
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