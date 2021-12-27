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Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

В Крыму объявили штормовое предупреждение 26 и 27 декабря из-за лавиноопасности в горах

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности в горах. О надвигающейся опасности россиян предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 декабря в Крымских горах ожидается сход мокрых снежных лавин», — указано в сообщении.

Спасатели порекомендовали местным жителям и туристам воздержаться от выхода в горно-лесную местность, проезда через гору Ай-Петри, а также подъема на горнолыжные склоны.

С 24 по 27 декабря в Краснодарском крае из-за надвигающейся лавинной опасности в горах также было объявлено штормовое предупреждение. В заявлении пресс-службы ГУ МЧС России по краю сказано, что с 18:00 24 декабря до 18:00 27 декабря 2021 года в горах выше 2500 метров лавиноопасно.

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Валентина Процкова
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