Оценены последствия снижения допустимого количества алкоголя в крови водителей

Снижение максимально допустимого количества алкоголя в крови водителей не поможет в борьбе с пьянством за рулем, считает автоюрист Дмитрий Славнов. Все, в первую очередь, зависит от культуры вождения и сознательности автовладельцев, а не в количестве разрешенных промилле в крови, добавил эксперт. Своим мнением на этот счет Славнов поделился в беседе с «Лентой.ру».

Заместитель председателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей.

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем. Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что это поможет улучшить безопасность на дорогах и сократить смертность.

Ощутимое опьянение

По словам Славнова, допустимые на сегодняшний момент 0,3 промилле алкоголя в крови — наиболее оптимальное значение. При таком показателе, опьянение уже ощутимо, поэтому автовладелец будет чувствовать, что ему не следует садиться за руль. Снижением значения разрешенных промилле алкоголя в крови водителя можно добиться только одного — увеличения количества обжалований штрафов, считает автоюрист.

«Автовладельцы все равно будут садиться за руль, так только вырастет коррупция, как мне кажется. Опять же если мы опираемся на мировой опыт, то там намного больше допустимо. Это не значит, что все садятся и ездят пьяными. Все зависит от менталитета и культуры вождения. Многие могут выпить чуть-чуть, у них будет меньше допустимых промилле в крови, но они все равно поедут на такси, то есть у них высокая сознательность. А другие нажрутся как поросята и поедут дворами, надеясь на русское авось», — высказался автоэксперт.

В октябре правительство захотело пожизненно лишать пьяных водителей прав. Поручение ведомствам разработать предложения по ужесточению законодательства в этой сфере дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Власти намерены ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение, «принимая во внимание степень опьянения». Кроме того, планируется проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, которые оказались за рулем в нетрезвом виде повторно.