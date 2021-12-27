Мужчина захотел подружиться с соседями, разозлился на отказ и оказался в суде

В Сингапуре мужчина захотел подружиться с соседями, получил отказ и начал досаждать им навязчивыми преследованиями. Об этом сообщает AsiaOne.

21-летний Сянь Фэн оказался в суде в четверг, 23 декабря. Сингапурец частично признал вину в том, что с февраля по июль 2021 года преследовал пару молодых людей. Как говорится в материалах дела, все началось с того, что он оставил под дверью своих соседей пакеты с двумя футболками и коробку печенья, желая таким образом начать дружить с ними.

Соседи не поняли проявления дружелюбия и вернули подарки отцу молодого человека. Узнав об отказе, Фэн разозлился и принялся мелко пакостить «неблагодарной» паре. 24 февраля он украл несколько новогодних украшений, которые висели у входа в их квартиру. Позже он оставил под дверью у соседей окурки, а еще через какое-то время выбросил в мусоропровод обувь, коврик и посылку, принадлежавшие паре.

Также он прислал паре письмо, в котором потребовал, чтобы молодые люди не закрывали жалюзи на окнах, так как он «хочет видеть, чем они занимаются». По данным следствия, всего соседи подвергались преследованиям со стороны Фэна несколько месяцев подряд.

Кроме того, Фэн признал себя виновным в том, что проник в квартиру других соседей и похитил 150 сингапурских долларов (около 8 тысяч рублей). Какое наказание может ожидать мужчину пока не объявлено.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина оказался в тюрьме, за преследование бывшей возлюбленной. Он отправил женщине более тысячи сообщений за три месяца.