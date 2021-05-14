Мужчина отправил бывшей возлюбленной тысячу писем и пошел под суд

Британец, который преследовал бывшую возлюбленную и отправил ей более тысячи сообщений, пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Томас Бассет (Thomas Bassett) из английского города Рэдклиф, графство Большой Манчестер, довел Бетани Андерсон (Bethany Anderson) до того, что она сменила замки в доме и боялась выходить на улицу.

Пара встречалась с 2018 года, но в феврале 2021-го молодые люди разошлись. После расставания Бассет начал забрасывать бывшую партнершу письмами с извинениями, а также угрожал покончить с собой.

Только 4 февраля Бассет успел отправить ей более 100 сообщений, пока она не заблокировала его номер. Преследователь использовал 11 адресов электронной почты, писал Андерсон в Instagram и даже отправил написанное от руки письмо с просьбой возобновить отношения. Общее количество сообщений от Бассета с начала года перевалило за тысячу.

В суде, куда в итоге обратилась Бетани, Бассет признал вину. По результатам разбирательств мужчине было запрещено общаться с Андерсон на протяжении пяти лет. Кроме того, суд приговорил британца к двум годам тюрьмы условно, предписал ему пройти курсы по построению здоровых отношений и назначил штраф в 213 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что девушка потребовала у парня-изменщика 100 фунтов стерлингов (8,6 тысячи рублей) за возможность вновь с ней общаться. Молодой человек сказал, что готов на все ради возобновления отношений, и заплатил.