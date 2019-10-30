Парень не хотел возвращать бывшей девушке долг и инсценировал собственную смерть

Жительница Австралии встретила в ресторане своего бывшего парня, которого два года считала умершим. Об этом сообщает издание ABC.

Девушка по имени Рэйчел (Rachel) рассказала, что в 18 лет начала встречаться с 21-летним работником местного паба, где они вместе работали. Он казался ей «очень милым и внимательным».

Спустя три месяца отношений мужчина пришел после ночной смены со сломанной рукой. Из-за полученной травмы он некоторое время не мог работать, поэтому он занял у Рэйчел около тысячи австралийских долларов (43,6 тысячи рублей) на жизнь.

Через несколько месяцев пара рассталась, и мужчина вернул ей 300 австралийских долларов (около 13 тысяч рублей). Когда она стала требовать отдать ей оставшиеся деньги, он перестал отвечать на сообщения.

Ситуация стала более странной, когда его друзья передали Рэйчел, что из его дома стала пропадать мебель. Девушке сказали, что он отправился на реабилитацию в центр помощи наркозависимым в Квинсленд. Рэйчел выяснила, что друзьям он тоже должен денег — всего около 2,2 тысячи австралийских долларов (96 тысяч рублей).

Позже друг бывшего возлюбленного позвонил Рэйчел и сообщил ей, что мужчину убили байкеры, которым он задолжал денег. Об этом ему якобы сообщила его мать.

Два года спустя Рэйчел с подругой пришла в ресторан в их родном городе. Она узнала у официантки, что ее бывший парень работает в этом заведении. Когда шокированных девушек выставили из ресторана, они отправились в полицию.

Полицейские заявили Рэйчел, что ничего не могут сделать. Тогда девушки позвонили в ресторан и попросили позвать к телефону обманщика. Им ответили, что таких сотрудников у них нет. Сразу после этого Рэйчел получила сообщение от его матери. Она жаловалась, что из-за сцены, которую устроили подруги в ресторане, мужчина потерял работу.

Позже Рэйчел встретила его вновь, уже в другом ресторане. Она сразу узнала его и спросила о долге. Он сделал вид, что не узнал девушку и пробормотал, что не будет отдавать деньги. Рэйчел отметила, что хотела бы задать ему парочку вопросов, но эта встреча вышла слишком краткой и странной.

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