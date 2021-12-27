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На Украине ответили на предложение Кадырова словами о независимости Чечни

Депутат Верховной Рады Гончаренко предложил главе Чечни Кадырову выступить в Гааге
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киеве ответили на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова присоединить Украину к России. По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, Кадырову не стоит рассуждать о независимости других государств. Кроме того, законодатель ждет реакции на слова главы Чечни от руководства Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Законодатель интерпретировал слова Кадырова по-своему — он считает, что Кадыров собрался присоединять Украину не к России, а непосредственно к Чечне. «Он решил и Киев захватывать, и вообще Украину присоединять к Чечне», — рассудил политик. Гончаренко посетовал, что до сих пор не увидел реакции Киева и лично украинского президента Владимира Зеленского. «А что же теперь? Мы будем молчать?» — возмутился он.

«Кадыров рассказывает, как присоединял бы Украину. Это он свою страну уже отстоял, теперь может умничать о других? Покажите ее на карте, а то среди независимых государств найти не могу», — заявил украинский политик. Гончаренко предложил главе республики выступить в Гааге, отметив, что его там «с радостью выслушают». В этом нидерландском городе находится Международный суд ООН, а также Международный уголовный суд.

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26 декабря на пресс-конференции в Грозном Кадыров предложил радикальное решение «украинского вопроса». «Мое глубокое убеждение. Если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — заметил глава республики.

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Дмитрий Настасьев
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