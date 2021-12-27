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Стало известно о снижении стоимости авиабилетов по России на зимние праздники

«Туту.ру»: стоимость авиабилетов по России на зимние каникулы снизилась до 44 процентов

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Стоимость авиабилетов на ряд популярных направлений по России на новогодние каникулы снизилась до 44 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Об этом стало известно из совместного исследования компании «СберСтрахование» и аналитического центра онлайн-сервиса «Туту.ру», передает ТАСС.

Уточняется, что больше всего, на 44 процента, упал средний чек на рейсы из Сочи в Воронеж. Так, билет на зимние праздники стоит 5,6 тысячи рублей, год назад он стоил десять тысяч рублей. Второе место занял перелет из Челябинска в Сочи: путешественники смогут отправиться на курорт за 5,9 тысячи рублей (против 10,4 тысячи рублей в прошлом году — цена снизилась на 43 процента).

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Дешевле в эти новогодние праздники также можно улететь из Красноярска в Иркутск и из Самары в Екатеринбург — стоимость понизилась с 8,5 тысячи рублей до 5,4 тысячи рублей и с 8,1 тысячи рублей до 5,2 тысячи рублей соответственно.

В топ-5 также попали авиабилеты из Сочи в Астрахань: их цена по сравнению с прошлым годом снизилась на 34 процента, до 3,8 тысячи рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что российские авиакомпании задумались об отказе от повышения тарифов в 2022 году из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке и медленно восстанавливающегося спроса. Так, стало известно, что ценник на авиабилеты по России в 2021 году упал на 10-15 процентов.

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Валентина Процкова
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