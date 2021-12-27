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Российские авиакомпании задумались об отказе от повышения тарифов в 2022 году

«Известия»: ценник на авиабилеты по России в 2021 году упал на 10-15 процентов

Фото: XinHua / Globallookpress.com

Российские авиакомпании задумались об отказе от повышения тарифов в 2022 году из-за сильной конкуренции на внутреннем рынке и медленно восстанавливающегося спроса. Об этом «Известиям» рассказали представители отрасли.

Так, стало известно, что ценник на авиабилеты по России в 2021 году упал на 10-15 процентов на фоне роста аэропортовых сборов и резкого подорожания авиатоплива. По оценке Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), средняя стоимость проездных документов в будущем году останется на уровне 2019 года.

«Высокий уровень конкуренции по ряду направлений и ограниченный платежеспособный спрос, включая сохранение ковидных ограничений, не создают предпосылок для роста цен», — объяснила руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инна Рыкова.

Также отмечается, что дополнительное давление на средний тариф 2022 года может оказать запуск новой низкобюджетной авиакомпании Citrus и быстрый рост лоукостера.

Ранее, в сентябре, руководство авиакомпании S7 анонсировало запуск собственного лоукостера. Уточняется, что первые полеты запланированы на июль 2022 года, при этом билеты появятся в продаже уже в апреле. Это будет не дочерняя структура, а отдельная от S7 авиакомпания, которая создается для запуска бюджетных перевозок между регионами.

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Валентина Процкова
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