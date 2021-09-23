Объявлено название нового российского лоукостера

Новый российский лоукостер получит название Citrus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании S7.

По словам представителя авиаперевозчика, название отражает цель компании — соединить между собой российские города (Cities of Russia) и предложить пассажирам «яркий и позитивный» опыт путешествий.

«Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты», — добавили в S7.

Ранее, 28 июля, руководство авиакомпании S7 анонсировало запуск собственного лоукостера. Уточняется, что первые полеты запланированы на июль 2022 года, при этом билеты появятся в продаже уже в апреле. Это будет не дочерняя структура, а именно отдельная от S7 авиакомпания, которая создается для того, чтобы в регионах появились доступные перевозки.