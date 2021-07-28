В России оценили идею S7 запустить новый лоукостер

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков оценил идею авиакомпании S7 запустить новый лоукостер. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперт рассказал изданию, что сама концепция лоукостеров, популярная за рубежом, не подходит для отечественной авиаотрасли. Европейским авиакомпаниям удается экономить на цене авиабилета, так как они летают в разные аэропорты, находящиеся неподалеку от городов. В России, по словам Янкова, такой сети авиагаваней нет.

По мнению специалиста, лоукостеры в России будут снижать цены за счет экономии на комфорте пассажиров. Например, «зашивать карманы кресел, чтобы сэкономить на их уборке. Помимо прочего, Янков добавил, что новая авиакомпания будет летать во Внуково, где «цены на взлет, посадку и обслуживание такие же, как и везде в московском аэропорту».

Также глава Союза отметил, что раньше у авиакомпании S7 был лоукостер «Глобус», однако по каким-то причинам проект был закрыт.

28 июля руководство авиакомпании S7 анонсировало запуск собственного лоукостера. Как уточнили в компании, первые полеты лоукостера запланированы на июль 2022 года, при этом ожидается, что билеты появятся в продаже уже в апреле.