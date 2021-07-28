Авиакомпания S7 заявила о запуске лоукостера

Руководство авиакомпании S7 анонсировало запуск собственного лоукостера. Об этом сообщает РИА Новости.

О запуске бюджетного перевозчика заявила глава совета директоров и основной акционер компании Татьяна Филева на пресс-конференции. Она уточнила, что первые полеты запланированы на июль 2022 года.

При этом, по ее словам, это будет отдельная от S7 авиакомпания, а маршрутная сеть лоукостера не предполагает рейсов через Москву и Санкт-Петербург.

«Мы хотим связать регионы доступными перевозками», — отметила Филева и добавила, что рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo, которые вмещают 186 кресел на борту.