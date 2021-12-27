Содержимое подарка Блиновской за 10 тысяч рублей разочаровало фанатов

Блогерша Ольга Михневич показала содержимое подарочного бокса российского автора психологических тренингов Елены Блиновской за неоправданно дорогую цену, разочаровавшее фанатов. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале Red Autumn.

По словам автора ролика, «волшебный набор, в котором есть все, что поможет загадать и исполнить мечты» обошелся ей почти в 10 тысяч рублей (9750 рублей с учетом доставки). В его содержимое входит открытка с картой желаний с изображениями предметов роскоши, которые может получить обладательница коробки в 2022 году.

Михневич показала, что кроме декора, в набор вошли бенгальские огни, соль и бомбочка для ванны, а также браслет в виде красной нитки с золотистой звездой. Женщина отметила, что отдельная стоимость данного аксессуара составляет 1900 рублей.

Помимо этого, в коробке были шоколадный шар и кружка. «Возьми шар в руки, закрой глаза и загадай желание. Опусти магический шар в горячее молоко или кофе. Настало время волшебства. Продолжай проговаривать свое желание. Пора завершать ритуал. Хорошо перемешай и наслаждайся напитком», — говорилось в приложении к предмету. Автор видео проверила стоимость подобной кружки в интернете и выяснила, что цена варьируется от 900 до 1500 рублей.

В конце распаковки Михневич показала парфюм от Блиновской, большую ароматическую свечу и блокнот. Она заявила, что содержимое бокса разочаровало ее, поскольку оно оказалось неинтересным. «Блокнот не является полноценной заменой марафона, чтобы все знали, что нужно купить еще и марафон. Блокнот за 1200 рублей — это так, для упражнений», — резюмировала автор YouTube-канала.

Зрители принялись выражать свое недовольство из-за бесполезного, по их мнению, подарочного набора коуча. «Бокс от Блиновской как будто для маленькой феечки создавался: блокнотик, ручечка, кружечка, наклеечки, шоколадная сласть, перышко», «Наймите Блиновскую делать адвенты для Шанель, тут явное совпадение бесполезности и огромных цен», «Такой красный браслетик, как у Блиновской, за 2000 на AliExpress в подарок кладут почти за любой дешманский заказ», — высказывались они.

В августе сообщалось, что фанаты перевели Елене Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.