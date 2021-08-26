Фанаты перевели российской блогерше миллион рублей за час

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская получила от фанатов больше миллиона рублей в подарок на день рождения. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-аккаунта.

40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей. По словам блогерши, она планирует направить эту сумму на благотворительность или передать другому человеку.

Помимо этого, бизнесвумен поблагодарила пользователей сети за участие в акции. «Мы придумаем, как красиво его потратить, а пока — спасибо за ваши поздравления!» — написала Блиновская в сторис.

Елена Блиновская — российский автор психологических тренингов, коуч, известный блогер, на страницу в Instagram которой подписаны почти шесть миллионов человек. Знаменитость отметила день рождения 25 августа. Согласно информации из ее соцсетей, торжество обошлось ей в 119 миллионов рублей.

Известно, что ведущими праздника стали Иван Ургант и Ксения Собчак, а на сцене выступили Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа «Звери».