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Перечислены четыре шага выбора идеального размера бюстгальтера

Владелица магазина белья дала рекомендации по подбору подходящего размера бюстгальтера

Фото: Shutterstock

Владелица магазина нижнего белья дала рекомендации по подбору подходящего размера нижнего белья. Интервью с ней приводит Daily Mail.

Представители бренда Triumph провели исследование и выяснили, что 80 процентов женщин носят бюстгальтеры неправильного размера. Основательница марки DeBra's Дебра (Debra), в свою очередь, перечислила четыре шага, которые помогут выбрать идеально сидящий бра во время шопинга.

По словам эксперта, все его части должны плотно прилегать к телу, а грудь — полностью помещаться в чашки. Отмечается также, что передний пояс бюстгальтера должен поддерживать бюст, не вызывая при этом дискомфорт. «Если нижняя часть приподнимается, значит бюстгальтер вам велик», — пояснила специалистка.

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Собеседница издания подчеркнула, что покупательницам необходимо следить за тем, чтобы грудь не виднелась из чашек. Если она не помещается — лучше присмотреть модель с чашками большего объема. Кроме того, важно, чтобы бюстгальтер не оголял грудь при поднятии рук — в противном случае необходимо рассмотреть белье меньшего размера.

«Найти правильную форму и размер бюстгальтера — очень важно, поскольку таким образом можно уменьшить объемы бюста. Отдавайте предпочтение изделиям из качественных материалов, чтобы их носка не вызвала неприятных ощущений», — заключила героиня материала.

В декабре 2020 года блогерша Ясмин нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей и прославилась. В ролике она объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.

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Майя Пономаренко
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