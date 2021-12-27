Конгресс США проверит звонки Трампа перед штурмом Капитолия

Комитет американского Конгресса, занимающийся расследованием штурма Капитолия в январе 2021-го, проверит телефонные звонки экс-президента США Дональда Трампа, сделанные перед беспорядками. Об этом заявил глава комитета Бенни Томпсон, передает The Guardian.

По информации издания, речь идет о звонках в отель Willard в Вашингтоне. Журналисты отмечают, что между вечером 5 января и утром 6 января Трамп несколько раз связывался с отелем. СМИ предполагают, что он хотел обсудить со сторонниками способы опротестовать победу действующего президента США Джо Байдена на выборах.

21 декабря стало известно, что в США суд вынес приговор еще одному участнику январских протестов в Вашингтоне. Так, 28-летний американец Девлин Томсон получил три года и десять месяцев тюремного заключения за нападение на полицейскую охрану во время беспорядков в здании Конгресса США.

Штурм здания американского Капитолия произошел 6 января во время митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства был избран демократ Джо Байден. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. В результате погибли пять человек, десятки были задержаны.