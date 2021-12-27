В Крыму рассказали о подготовке к нашествию неонацистов в 2014 году

Если бы Крым не вернулся в состав России в 2014 году, там началась бы война «почище той, что на Донбассе», уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, жители полуострова предчувствовали переворот на Украине и готовились к обороне. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

О возможном нашествии украинских неофашистов в Крыму рассказал и глава Минобороны России Сергей Шойгу. В случае если бы украинские экстремисты и наемники из западных стран после Киева прибыли бы на полуостров, «никому бы мало не показалось», отметил министр. По его мнению, именно благодаря российской стороне удалось сохранить мир в Крыму.

Глава военного ведомства подчеркнул также, что Минобороны до сих пор видит последствия «попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях».

Если бы не Россия, была бы война

Крымчане начали готовиться к защите полуострова еще с конца 2013 года, отметил Цеков. Жители территории не были уверены, что Россия сможет оказать им поддержку, но надеялись на это, добавил он.

«Тогда мы еще не были уверены в том, что Россия нас защитит. Мы знали настроение россиян, политиков, крупных общественных деятелей, рядовых граждан и надеялись, что нам придут на помощь. Если взять все наши заявления от 2014 года и ранее, то мы понимали, что на Украине готовится нацистский переворот и кто там придет к власти. Мы очень хорошо слышали, что они тогда говорили. А они говорили следующее: мы тут разберемся в Киеве и доберемся до вас, до крымчан. Неслучайно мы в тот период стали формировать народные дружины самообороны, причем мы их формировать начали в декабре 2013 года», — сообщил сенатор.

Мы бы с этим не смирились, мы бы защищались. Случилась бы война, и она была бы покруче, чем на Донбассе, с учетом специфического национального состава Крыма Сергей Цеков член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма

По его мнению, в Крым однозначно бы хлынули украинские неофашисты. «Поэтому, понимая, что нам надо будет защищаться, мы провели референдум и попросились в состав России. То есть Россия нас защитила во всех смыслах — и в экономическом, и в социальном, и в политическом, и, конечно, в военном. То ,что была бы война, мы были убеждены», — заявил политик.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил о том, что на полуострове ожидают возможных провокаций от Украины или стран Запада в новогодние праздники.