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В Крыму заявили об ожидании провокаций от Украины в новогодние праздники

Постпред Крыма Мурадов: провокаций со стороны Украины или Запада ожидаю в любое время
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил об ожидании возможных провокаций от Украины или стран Запада в новогодние праздники. Он ответил на соответствующий вопрос в интервью «Известиям».

По словам постпреда, провокаций со стороны Киева можно ждать в любое время.

«По времени точно не определить. Но я ожидаю их провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и США. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации», — сказал Мурадов.

Также в этом интервью Мурадов заявил, что уровень напряженности в черноморском регионе вырос после запуска украинскими властями и странами Запада так называемой «Крымской платформы».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года согласно референдуму, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США решили не признавать результаты голосования.

Марина Совина
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