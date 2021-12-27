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В Крыму назвали виновника роста напряженности в регионе

Постпред Крыма Мурадов: напряженность в регионе выросла после запуска «Крымской платформы»

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Уровень напряженности в черноморском регионе вырос после запуска украинскими властями и странами Запада так называемой «Крымской платформы», заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов в интервью газете «Известия».

Мурадов отметил увеличение провокаций в отношении России. Он объяснил, что страны Запада, в частности, НАТО и его сателлиты, в рамках этой платформы, по сути брали на себя письменное обязательство наращивать давление на Россию.

«Подписав документ, участники "Крымской платформы" — не просто так же она называется "платформа по деоккупации Крыма" — на протяжении последних двух-трех месяцев ведут активную работу по ее исполнению. Отсюда и активные провокации в отношении и морского, и воздушного пространства в крымском регионе», — заявил постпред.

Он подчеркнул, что прямое воплощение этой политики наглядно демонстрируется — в частности, военные корабли НАТО, которые близко к Крыму. «Если помните, британский корабль "Дефендер" и вовсе пошел на нарушение границы», — сказал Мурадов. Он отметил, что с этим же можно связать и облеты иностранных военных самолетов вблизи Крыма, и «диверсии в отношении самой территории России».

Он заявил, что «Крымская платформа» стала юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе. Мурадов также подчеркнул, что она предусматривает комплексные действия против России.

«Это и нанесение нам постоянного беспокойства своей возросшей военной активностью, это и продолжение агрессивной риторики в отношении якобы нарушения прав человека в Крыму, это и безосновательные фальсификации по крымско-татарской теме. В числе первых в этой платформе есть пункт о якобы защите свободы судоходства в Черноморско-Азовском регионе, что можно трактовать как намерение продолжать провокации с судами в Керченском проливе, как это было в 2019 году», — отметил политик.

Первый саммит «Крымская платформа» прошел в августе этого года. Участие в нем приняли 46 стран и международных организаций, в том числе все страны ЕС, НАТО, страны G7, «Люблинский треугольник» (Украина, Литва, Польша), «Ассоциированное трио» (Украина, Грузия, Молдова) и страны «нормандского формата» (за исключением России).

Марина Совина
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