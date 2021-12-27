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В Евросоюзе прокомментировали поправки к конституции Белоруссии

Представитель Еврокомиссии: ЕС принял к сведению проект поправок к конституции Белоруссии

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Евросоюз (ЕС) прокомментировал опубликованный проект поправок к конституции Белоруссии, заявив, что принял к его сведению, однако приоритетом для Брюсселя остаются «национальный диалог и честные президентские выборы в этой стране». Об этом РИА Новости заявил представитель Еврокомиссии.

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«Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ», — заявил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что эти принципы были озвучены в октябре прошлого года по итогам саммита Евросоюза.

Ранее сообщалось, что белорусским гражданам разрешили внести собственные предложения в проект новой Конституции страны. Теперь начинается новый этап работы над основным законом, сообщили в администрации.

Обновленная версия белорусской конституции, которую еще предстоит принять, содержит дополнительные ограничения на президентский срок, а также положения о Великой Отечественной войне. Голосовать за или против принятия поправок гражданам Белоруссии предстоит во второй половине февраля.

Марина Совина
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