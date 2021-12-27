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Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии

Ограничение по срокам власти президента Белоруссии вступят в силу после новых выборов
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Андрей Стасевич / РИА Новости

Новые изменения в Конституцию Белоруссии, согласно которым президент может занимать свой пост максимум два срока, вступят в силу, когда должность займет вновь избранный глава государства. Такое условие названо в проекте документа, который обнародовали на сайте госагентства БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что в новом проекте Конституции республики нахождение одного лица на посту президента ограничивается двумя сроками. При этом смещать главу государства с должности смогут не только по состоянию здоровья, как это прописано сейчас, а в связи с грубыми и систематическими нарушениями Конституции, госизменой или другим тяжким деянием.

Документ был опубликован в понедельник, 27 декабря. Дата референдума будет объявлена сразу после обсуждения документа.

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Варвара Кошечкина
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