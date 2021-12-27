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Проект Конституции Белоруссии ограничил правление президента двумя сроками

В проекте новой Конституции Белоруссии президентскую власть ограничили двумя сроками

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

В проекте изменений в Конституцию Белоруссии говорится, что президент республики может находиться у власти на протяжении максимум двух сроков. Такое ограничение появилось в обнародованном на сайте госагентства БЕЛТА документе.

Стать президентом страны, как указано в проекте, может человек, живущий в республике не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также не имеющий и не имевший ранее гражданства другого государства, либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества за рубежом.

Кроме того, согласно проекту, президент Белоруссии после ухода со своей должности не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту главы государства.

Сместить президента республики с должности сможет Всебелорусское народное собрание в случае грубого и систематического нарушения им Конституции, а также госизмены или другого тяжкого деяния, говорится в документе. В настоящее время отстранить главу государства могут лишь по состоянию здоровья.

Проект изменений в Конституцию был опубликован в понедельник, 27 декабря. Дата референдума будет объявлена сразу после обсуждения документа.

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Варвара Кошечкина
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