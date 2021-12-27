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Белорусам разрешили внести предложения в проект новой Конституции

Администрация президента Белоруссии разрешила гражданам внести идеи по новой Конституции

Фото: Shutterstock

Белорусским гражданам разрешили внести собственные предложения в проект новой Конституции страны. Об этом сообщил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко, передает БЕЛТА.

Текст Конституции с дополнениями ранее опубликовали на сайте президента Белоруссии. Теперь начинается новый этап работы над основным законом, сообщили в администрации. «[Текст разместили] для того, чтобы наши люди, граждане нашей страны, могли познакомиться, внести свои предложения. Предложения будут приниматься любыми государственными органами нашей страны», — заявил Сергеенко.

По словам чиновника, все дополнения и идеи белорусов будут ежедневно обрабатываться в Национальном центре правовой информации. Ведомство по итогам сбора информации опубликует «наиболее яркие предложения» в обобщенном виде. «Это будут и мнения специалистов, рядовых граждан, небезразличных к судьбе нашей страны людей», — добавил Сергеенко.

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Появившийся в публичном доступе текст уже успел стать объектом критики. В частности, политолог Дмитрий Болкунец в беседе с «Лентой.ру» назвал проект попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко усидеть на двух стульях. «Она написана только для одного человека и его окружения», — прокомментировал Болкунец.

Обновленная версия белорусской конституции, которую еще предстоит принять, содержит дополнительные ограничения на президентский срок, а также положения о Великой Отечественной войне. Голосовать за или против принятия поправок гражданам Белоруссии предстоит во второй половине февраля.

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Дмитрий Настасьев
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