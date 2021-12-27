Лукашенко уличили в попытке усидеть на нескольких стульях при новой конституции

С помощью новой конституции президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет усидеть на нескольких стульях, оставшись президентом и возглавив Всебелорусское собрание, считает политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с «Лентой.ру» он сказал, что новый вариант документа не отвечает запросам общества.

«Написана для одного человека»

«Прежде всего хотелось бы обратить внимание на то, что дополнения в конституцию были внесены узкой группой лиц, которых назначил сам Лукашенко. Это говорит о том, что никакой широкой дискуссии не проводилось. То есть она написана только для одного человека и его окружения. Самое главное, пожалуй, это Всебелорусское народное собрание», — уверен политолог.

Это личная инициатива Лукашенко — сделать орган, который будет являться высшим. Выше парламент, правительство и президент. Однако полномочия органа там не прописаны, вообще все выглядит очень абстрактно Дмитрий Болкунец политолог

Болкунец обратил внимание, что в проекте также указана такая категория представителей собрания, как «представители гражданского общества». Размытая формулировка, по его словам, указывает на то, что представленный документ оказался довольно сырым. Но главное, что позволит этот новый пункт конституции, — возможность Лукашенко пожизненно занимать пост председателя собрания.

«Есть там такая статья, что до формирования собрания в целях организации его надлежащей работы президент, занимающий должность, может быть избран председателем. И в конституции есть еще одно дополнение: предполагается, что президент, покинувший свой пост, имеет право и возможность стать пожизненным членом совета республики», — подчеркнул Болкунец.

Лукашенко хочет усидеть сразу на нескольких стульях, это фантастически. Его полномочия в таком случае будут просто не ограничены Дмитрий Болкунец политолог

Изменения коснутся и участия граждан в президентских выборах. Согласно новой конституции, право избираться и быть избранными получат только те, кто проживает на территории Белоруссии больше 20 лет. Появился и возрастной ценз — потенциальный кандидат должен быть не моложе 40 лет.

«Это указывает на то, что Лукашенко боится молодых ребят. Тех, кто в эмиграции. (...) Это антинародная конституция, не отражающая запрос общества на изменения. Она только консервирует его», — сказал Болкунец.

Он заключил, что проект конституции написан самим Лукашенко для него же и призван укрепить только его позиции.

Проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии был обнародован для всенародного обсуждения 27 декабря. Отмечается, что дата референдума будет объявлена сразу после обсуждения. Национальный центр правовой информации проводит координацию работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений конституции.