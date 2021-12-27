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«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии

В новую Конституцию Белоруссии предложили включить «память о подвиге белорусского народа»

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Белорусам предложили закрепить в новой Конституции положения о Великой Отечественной войне. В частности, согласно тексту, опубликованному на портале президента Белоруссии Александра Лукашенко, государство намерено охранять «подвиг белорусского народа».

«Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», — гласит дополнительный абзац к статье 15 Конституции Белоруссии.

В начале декабря о важности нормы высказывалась председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. «Для нас Великая Отечественная война и все, что связано с ней — свято. Память об этой войне мы сохранили в наших сердцах и наша задача передавать ее молодому поколению», — говорила она.

Дмитрий Настасьев
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