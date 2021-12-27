В России выявили менее 23 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 415 230. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

23 210 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 23 721 заражение.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и в Московской области (1616). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (6 случаев), Республике Тыве (11 случаев) и в Республике Калмыкии (13 случаев).