Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили менее 23 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 23 210 новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За минувшие сутки в России выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 10 415 230. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

23 210
новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 23 721 заражение.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и в Московской области (1616). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (6 случаев), Республике Тыве (11 случаев) и в Республике Калмыкии (13 случаев).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил продолжить выплаты медикам
В России выявили менее 23 тысяч случаев коронавируса
Историка Дмитриева признали виновным в изготовлении порно и хранении оружия
Блогерша показала простой способ придать волосам объем
Для российских водителей захотели ввести новые послабления
Врач рассказал о вреде экстремальных зимних видов спорта
Российские власти оценили перспективу скачка цен на еду
Оценены последствия контроля ЦБ всех переводов между россиянами
В Москве недосчитались квартир в аренду
Мали предрекли рост террористической угрозы после ухода французских войск
Лолита обматерила Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»
На Урале неизвестный застрелил россиянина во время чаепития в кафе
В России завершили госиспытания боевых роботов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter