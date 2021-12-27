ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»

Российскую вакцину «Спутник V» могут одобрить уже в начале 2022 года, после проверки данных о препарате. Возможные сроки одобрения вакцины назвал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС.

По его словам, представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) встретились в конце ноября, чтобы обсудить вопрос одобрения «Спутника V». Организация запросила дополнительные данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Подачу этих данных ожидают к концу декабря нынешнего года, вскоре после этого процесс проверки будет завершен.

«Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные», — подчеркнул Клюге, отвечая на вопрос о том, политизирован ли процесс одобрения препаратов от COVID-19.

Ранее официальный представитель международной организации Маргарет Харрис подтвердила, что регистрация «Спутника V» задерживается из-за необходимости изучить еще один пакет документов. Утверждения о том, что международная организация лицензирует только западные препараты, специалист назвала ложью.