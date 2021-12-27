Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»

Ханс Клюге: «Спутник V» могут одобрить в начале 2022 года после проверки документов

Фото: Manaure Quintero / Reuters

Российскую вакцину «Спутник V» могут одобрить уже в начале 2022 года, после проверки данных о препарате. Возможные сроки одобрения вакцины назвал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью ТАСС.

Материалы по теме:
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря
Жизнь после COVID-19. Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
Жизнь после COVID-19.Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
2 декабря

По его словам, представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) встретились в конце ноября, чтобы обсудить вопрос одобрения «Спутника V». Организация запросила дополнительные данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Подачу этих данных ожидают к концу декабря нынешнего года, вскоре после этого процесс проверки будет завершен.

«Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах. Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные», — подчеркнул Клюге, отвечая на вопрос о том, политизирован ли процесс одобрения препаратов от COVID-19.

Ранее официальный представитель международной организации Маргарет Харрис подтвердила, что регистрация «Спутника V» задерживается из-за необходимости изучить еще один пакет документов. Утверждения о том, что международная организация лицензирует только западные препараты, специалист назвала ложью.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шойгу назвал возможный сценарий для Крыма без России
Ракова заявила о приспособлении коронавируса к детям
Полина Гагарина переехала в новый дом
В российском регионе двое детей отравились угарным газом
В Бурятии после обнаружения тела россиянки в салоне машины задержали отца и сына
Названо число отдохнувших внутри страны россиян в 2021 году
Россиянин предстанет перед судом за убийство приятеля
МИД России предсказал катастрофу мирового масштаба из-за кризиса в Афганистане
Раскрыты причины убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае
В Донбассе вооруженные люди не пропустили наблюдателей ОБСЕ
Россиян возмутило хранение «банок с жижей» в одном из московских магазинов
В мэрии Москвы высказались о фиктивной вакцинации
ВОЗ назвала возможные сроки одобрения «Спутника V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter