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Назван российский город с самыми дорогими Дедами Морозами

Самое дорогое поздравление от Деда Мороза оказалось в Москве

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Самые высокие цены на поздравление от Деда Мороза среди городов-миллионников зафиксированы в Москве (2200 рублей), Санкт-Петербурге (1902 рубля), Ростове-на-Дону (1835 рублей) и Нижнем Новгороде (1825 рубля). Эти российские города названы в исследовании аналитического проекта Tinkoff Data (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В среднем стоимость поздравления от Деда Мороза в городах-миллионниках —1755 рублей. Самое дешевое поздравление от Деда Мороза оказалось в Самаре — средняя цена за поздравление там составляет 1466 рублей. Самое дорогое поздравление в Москве стоит 15 тысяч рублей, в это входит развлекательная программа с Дедом Морозом и одним из героев фильма «Трансформеры».

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Самая необычная новогодняя услуга — поздравление через окно с участием промышленного альпиниста по средней цене в городах-миллионниках в 6 тысяч рублей. В целом средняя стоимость поздравления в стране с 2018 года взлетела на 68 процентов.

Ранее россиян предупредили о предновогодних схемах мошенников. Среди прочего, злоумышленники наносят визиты в дома граждан под видом Дедов Морозов и Снегурочек. Как рассказал в правоохранительных органах, «пока один танцует — другой ворует». Также есть вероятность нарваться на аниматора, который затребует сумму, значительно превышающую ту, что была объявлена заранее.

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Платон Щукин
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