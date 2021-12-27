В Госдуме заявили о толкающем Украину Западе к нападению на России

Депутат Госдумы Михаил Делягин на своем YouTube-канале заявил, что западные страны толкают Украину к нападению на приграничные российские регионы в начале 2022 года.

«Есть реальная угроза нападения на Россию, их (украинцев — Примечание "Ленты.ру".) к этому готовят, но они не очень этого хотят. <...> Их к этому толкает очень сильно Запад», — сказал парламентарий. Он считает, что нападения Украины на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск следует ожидать с начала февраля до середины или конца марта.

Кроме того, полагает Делягин, к агрессивным действиям власти Украины подталкивает и плохая внутренняя обстановка, «ситуация абсолютной беспросветности».

В том же эфире Делягин говорил, что у украинского руководства «все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении», и единственным способом для этого остается война.

Ранее журналист газеты The New York Times Эндрю Крамер указал на черту украинского руководства, которая может привести к войне. По его словам, все больше озабоченности вызывает неопытность окружения украинского президента Владимира Зеленского, которая способна привести к ужасающим последствиям не только для самой Украины, но и, в том числе, для США. В материале отмечается, что многие приближенные украинского лидера, подобно ему самому, являются выходцами из мира шоу-бизнеса и не имели политического опыта до своих назначений на высокие посты.