Девушка нашла чужие волосы в новом фене Dyson за 39 тысяч рублей

Девушка приобрела стайлер бренда Dyson на Рождество и обнаружила в нем чужие волосы. Об этом она рассказала в ролике на своей странице в TikTok.

Блогерша Меган Риг (Megan Righe) рассказала, что решила купить на сайте марки фен с заводским браком, который отремонтировали сотрудники компании, поскольку новые гаджеты были полностью распроданы. Отмечается, что с учетом скидки подарок обошелся ей в 400 фунтов стерлингов (39,4 тысячи рублей).

По словам автора видео, она нашла чужие светлые пряди на двух насадках стайлера, когда открыла его кожаный чехол. «Я не понимаю, либо я королева драмы, либо мне действительно нужно написать жалобу специалистам бренда и вернуть свой фен. Все же я заплатила за него немаленькие деньги», — подчеркнула она.

Пользователи сети поддержали девушку в комментариях под постом, который набрал более 675 тысяч просмотров. «Ты заплатила 400 фунтов, отремонтированный стайлер должен быть идеально чистым», «Я бы точно пожаловалась, потому что специалисты явно не чистили фен!», «Тебе точно нужно продезинфицировать его», «Отремонтированный — значит как новый», — писали зрители.

В ноябре популярному у женщин фену Dyson нашли бесплатную замену. Девушка с никнеймом mypawfectfamily объяснила, что многие люди хвалят ее прическу и думают, что она создает ее, используя специальные насадки знаменитого фена. Однако блогерша призналась, что на самом деле применяет для укладки волос обычную футболку, добиваясь с ее помощью такого же эффекта, как от стайлера Dyson.