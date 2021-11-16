Популярному у женщин фену Dyson нашли бесплатную замену

Блогерша уложила волосы с помощью футболки и добилась эффекта, как от фена Dyson

Блогерша нашла бесплатную замену популярному у женщин фену бренда Dyson и обрадовала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На записи девушка с никнеймом mypawfectfamily объяснила, что многие люди хвалят ее прическу и думают, что она создает ее, используя специальные насадки знаменитого фена. Однако блогерша призналась, что на самом деле применяет для укладки волос обычную футболку, добиваясь с ее помощью такого же эффекта, как от стайлера Dyson.

Она продемонстрировала, что для создания локонов необходимо положить футболку на ровную поверхность и начать скручивать ее в трубочку по направлению снизу вверх. Затем девушка закрепляет получившийся сверток резинками по всей длине и завязывает концы футболки между собой.

В другом видео блогерша показала, как она использует скрученную майку, чтобы получить пышные локоны. Она делит волосы на две равные части, размещает приспособление на макушке и начинает накручивать на него пряди, перед этим прочесывая и смачивая их водой. По ее словам, получившуюся конструкцию она оставляет на голове на ночь. На следующее утро блогерша показала результат — ее волосы стали волнистыми и пышными.

Пользователи сети поблагодарили mypawfectfamily за лайфхак. «Ты просто гений! А главное, что волосы не портятся из-за фена!», «Спасибо тебе огромное, я обязательно попробую сделать это», «Очень красивые волосы получаются!», «Надеюсь, в этом удобно спать, потому что я собираюсь сделать это сегодня же», «Я очень рада, что нашла это видео! Мечтаю о такой укладке, а денег на Dyson у меня нет», — писали они.

Ранее блогерши показали способы, как создать дома салонную укладку. 24-летняя Квинти Мирьям продемонстрировала, как сделать волосы объемнее у корней. Она взяла длинную заколку и закрепила ее посередине пробора, зацепив обе секции волос. Затем она распылила на приподнятые волосы термозащитный спрей и высушила их феном. Мирьям убрала заколку и показала получившийся объем.