Девушка продала полметра волос, отрезала их на камеру и прославилась в сети

Блогерша сделала короткую стрижку на камеру и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах юзерша Одри (Audrey) объяснила, что выставила на продажу полметра волос на сайтах buyandsellhair.com и sellon.com. В объявлении она указала, что продаст 50 сантиметров локонов за 500 долларов (36,4 тысячи рублей). Спустя несколько дней нашелся покупатель, имя которого не раскрывается, и девушка решила запечатлеть на камеру процесс стрижки.

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Одри заплела волосы в две косы, а затем начала медленно их состригать. В конце ролика девушка показала отрезанные косы и свою внешность с новой прической. Видео стало вирусным и набрало 4,8 миллиона просмотров и 879,9 тысячи комментариев.

Пользователи сети восхитились внешним видом блогерши. «Ты выглядишь намного лучше с короткими волосами! Ты буквально превратилась из 40-летней в 25-летнюю», «Твои длинные волосы были великолепны, но новая короткая стрижка смотрится на тебе просто идеально!», «Я в шоке от того, какая ты смелая, и как тебе идет твой новый образ!» — писали они.

Ранее в августе девушка обесцветила волосы и осталась с «бахромой» на голове. Пользовательница соцсети с никнеймом emmcpherson._ разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, случившемся во время домашней процедуры. Девушка с розовыми локонами хотела обесцветить и вновь закрасить отросшие корни волос. Однако после первого этапа окрашивания небольшая прядь на макушке оторвалась, из-за чего на этом участке головы образовалась «бахрома».