Способ женщины подстричь челку «за считаные секунды» вызвал споры в сети

Блогерша показала необычный метод стрижки волос и вызвала споры в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @handsonfamily приклеила на челку дочери ленту прозрачного скотча. Она объяснила, что такой способ фиксирует волосы и позволяет легко их срезать «за считаные секунды». Это еще и избавляет от уборки, поскольку остриженные пряди остаются на клейкой ленте. В конце видео женщина показала результат проделанной работы.

Ролик стал вирусным и набрал 11,6 миллиона просмотров и 447 тысяч лайков. Пользователи сети раскритиковали лайфхак блогерши. «Я думаю, тебе просто повезло, что челка получилась ровной. Пожалуйста, не делай так больше», «Моя мама стригла меня так же, и это выглядело не очень красиво», «А не проще отвести ребенка к парикмахеру?», «Какой ужас», «Бедная девочка», — высказывались они.

Однако некоторые благодарили за продемонстрированный способ: «Это гениально», «Блестящий результат!», «На самом деле это довольно умно», «Как интересно! Мне нужно это попробовать», «Спасибо большое! Я возьму на заметку».

Ранее в августе девушка продала полметра волос, отрезала их на камеру и прославилась в сети. На размещенных в сети кадрах юзерша Одри (Audrey) объяснила, что выставила на продажу полметра волос на сайтах buyandsellhair.com и sellon.com. В объявлении она указала, что продает 50 сантиметров волос за 500 долларов (36,4 тысячи рублей). Спустя несколько дней нашелся покупатель, имя которого не раскрывается, и девушка решила запечатлеть на камеру процесс стрижки.