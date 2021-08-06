Блогерши показали способы создать укладку как в салоне красоты дома

Девушки поделились различными способами создания причесок как в салоне красоты в домашних условиях. Соответствующую подборку публикует The Sun.

24-летняя Квинти Мирьям (Quinty Mirjam) показала, как сделать волосы объемнее у корней. Девушка взяла длинную заколку и закрепила ее посередине пробора, зацепив обе секции волос. После этого она распылила на приподнятые волосы термозащитный спрей и высушила их феном. В конце видео Мирьям убрала заколку и продемонстрировала получившийся объем.

Участница реалити-шоу Love Island Дэни Дайер (Dani Dyer), в свою очередь, поделилась способом завить волосы с помощью пояса от халата. Блогерша расчесала волосы и разделила их на две секции. Потом она положила пояс на макушку таким образом, чтобы оба его конца имели разную длину, и начала накручивать на них локоны. Получившиеся жгуты Дайер закрепила резинками и порекомендовала оставить их на голове на ночь до полного высыхания. На финальных кадрах она показала получившиеся наутро кудри.

21-летняя блогерша Холли Ауна (Holly Auna) поделилась лайфхаком, с помощью которого можно быстро заплести косу в стиле героини мультфильма «Холодное сердце» Эльзы. Для этого девушка зачесала все волосы на одну сторону, отделила две пряди у лба и начала заворачивать нижнюю под верхнюю, с каждым разом добавляя больше локонов и спускаясь ниже. После того как Ауна докрутила пряди до уха, она разделила их на три секции и заплела обычную косу, закрепив ее резинкой. «Теперь я чувствую себя принцессой», — заключила она.

Ранее способ постричь челку «за считаные секунды» вызвал споры в сети. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @handsonfamily приклеила на челку дочери ленту прозрачного скотча. Она объяснила, что такой способ фиксирует волосы и позволяет легко их срезать. В конце видео женщина показала результат проделанной работы.