Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Российского консула не пустили на оглашение приговора Дудникову в Минске

Адвокат россиянина Дудникова Гашинский: консула не пустили на оглашение вердикта в суд

Фото: Тамара Беляева / Sputnik / РИА Новости

Российского консула не пустили на оглашение приговора 21-летнему россиянину Егору Дудникову, которого суд в Минске отправил в колонию на 11 лет. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский, передает «Русская служба Би-би-си».

Заседания по делу Дудникова проходили в закрытом режиме, поскольку обвинение касалось угроз национальной безопасности. Гашинский рассказал, что на оглашении Дудников вел себя спокойно, поскольку «морально подготовился к приговору». Россиянин не согласен с вынесенным вердиктом и будет его обжаловать.

«После обжалования мы будем использовать все возможности — ставить вопрос о его экстрадиции для отбывания наказания в России и обращаться к [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко с ходатайством о помиловании», — заявил адвокат и пояснил, что в России аналогичные статьи предусматривают существенно меньший срок наказания.

Суд признал Дудникова виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности. Россиянина задержали в мае. Он передал из СИЗО записку, в которой рассказал, что белорусские силовики пытали его, избивали и угрожали убийством.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Лукашенко уличили в попытке усидеть на нескольких стульях при новой конституции
Российский космонавт захотел полетать на Crew Dragon
Содержимое подарка Блиновской за 10 тысяч рублей разочаровало фанатов
Конгресс США проверит звонки Трампа перед штурмом Капитолия
«Одноклассники» запустили уникальные сервисы к Новому году
Туристам назвали запрещенные к перевозке в ручной клади рождественские товары
Голый мужчина выпал из окна в центре Москвы
Россиянина осудили на 17 лет за убийство девочки тринадцатилетней давности
Российская фигуристка-чемпионка снялась на яхте в бикини и восхитила фанатов
Приговор осужденному за убийство в ФРГ россиянину вступил в силу
Путин решил квартирный вопрос 14-летнего россиянина и его матери
Российского консула не пустили на оглашение приговора Дудникову в Минске
Участникам наркогруппировки в противогазах вынесли приговор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter