Российского консула не пустили на оглашение приговора Дудникову в Минске

Российского консула не пустили на оглашение приговора 21-летнему россиянину Егору Дудникову, которого суд в Минске отправил в колонию на 11 лет. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский, передает «Русская служба Би-би-си».

Заседания по делу Дудникова проходили в закрытом режиме, поскольку обвинение касалось угроз национальной безопасности. Гашинский рассказал, что на оглашении Дудников вел себя спокойно, поскольку «морально подготовился к приговору». Россиянин не согласен с вынесенным вердиктом и будет его обжаловать.

«После обжалования мы будем использовать все возможности — ставить вопрос о его экстрадиции для отбывания наказания в России и обращаться к [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко с ходатайством о помиловании», — заявил адвокат и пояснил, что в России аналогичные статьи предусматривают существенно меньший срок наказания.

Суд признал Дудникова виновным в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности. Россиянина задержали в мае. Он передал из СИЗО записку, в которой рассказал, что белорусские силовики пытали его, избивали и угрожали убийством.