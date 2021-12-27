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Бесстрашный доберман спас хозяев от смертоносной кобры и попал на видео

Собака породы доберман защитила хозяев от ядовитой кобры

Бесстрашная собака породы доберман отбилась от смертельно ядовитой кобры, которая пыталась проникнуть в дом, и спасла хозяев. Рептилия попала на видео, которое опубликовало издание Times of India.

Доберман по кличке Кали защитил дом хозяина Соумьи Ранджан Сенапати. Семья услышала лай животного и поспешила во двор. Владельцы собаки увидели, что Кали держит тело кобры в зубах. Собака бросила змею на пол.

На записи, сделанной сразу после произошедшего, видно, как Сенапати осматривает собаку после сражения с опасной рептилией. Кобра извивается на полу. После этого змеелов цепляет смертоносную рептилию при помощи специального крюка и помещает в мешок.

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Ранее сообщалось, что домашний кот помог хозяину из австралийского города Дартмур, штат Виктория, спастись от спрятавшейся в его покупках смертельно ядовитой метровой тигровой змеи. Кот начал нападать на принесенные из магазина сумки, хозяин поднял их и увидел заползшую к нему в дом метровую тигровую змею.

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Алиса Дмитриева
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