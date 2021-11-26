Кот спас хозяина от спрятавшейся в сумках с покупками смертельно ядовитой змеи

Домашний кот помог хозяину из австралийского города Дартмур, штат Виктория, спастись от спрятавшейся в его покупках смертельно ядовитой метровой тигровой змеи. Об этом сообщает ABC.

Рики Оуэнс оставил дверь в дом открытой и вышел на улицу, где провел около двух часов. Вернувшись в дом, мужчина заметил, что его пожилой кот по кличке Гордон ведет себя странно. Животное ходило вокруг одного из кресел, шипело, отпрыгивало и пыталось царапать его когтями. Обратив внимание на поведение кота, владелец животного приподнял кресло, но не обнаружил ничего необычного. После этого он отправился в паб.

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Когда мужчина вернулся, Гордон продолжал вести себя странно. «Я доставал чай из морозилки, и кот опять начал нападать на принесенные из магазина сумки, которые я поставил рядом с холодильником», — отметил Оуэнс. Австралиец поднял сумки и увидел заползшую в нему в дом метровую тигровую змею. «И я, и кот, и змея подлетели в воздух от неожиданности. Я выбросил кота на улицу», — сказал он. Рептилия попыталась спрятаться под холодильником.

Оуэнс видел, что из-под холодильника торчала часть живота змеи длиной около 15 сантиметров. Он не знал, с какой стороны находился хвост, а с какой — голова рептилии. В конце концов, австралиец вытянул змею из-под холодильника и выбросил ее за забор.

Он заявил, что этот случай преподнес ему серьезный урок. «Если ваше животное ведет себя странно, обратите на это внимание», — подчеркнул австралиец.

Тигровые змеи считаются одними из самых ядовитых в мире. Они водятся на юго-востоке Австралии и острове Тасмания. Это живородящие пресмыкающиеся. Как правило, в их выводках около 30 детенышей. Яд тигровой змеи представляет угрозу для человека. Без немедленной медицинской помощи погибают от 40 до 60 процентов укушенных людей.

Ранее сообщалось, что кот в индийском городе Бхубанесвар, штат Одиша (Орисса) полчаса оборонял дом хозяина от смертельно опасной кобры, пока семья ждала змеелова. Хозяин животного рассказал, что его питомцу полтора года, и в доме его воспринимают как члена семьи.