Кот полчаса оборонял хозяйский дом от смертельно опасной кобры

Кот в индийском городе Бхубанесвар, штат Одиша (Орисса) полчаса оборонял дом хозяина от смертельно опасной кобры, пока семья ждала змеелова. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

Домашний кот преградил путь кобре, которая попыталась заползти в дом Сампада Кумара Париды (Sampad Kumar Parida).

Увидев опасную рептилию, Парида и его семья запаниковали и вызвали змеелова. В течение 30 минут, пока специалист ехал на место, кот охранял дом и не позволял кобре проникнуть внутрь.

Хозяин животного рассказал, что его питомцу полтора года, и в доме его воспринимают как члена семьи.

Ранее сообщалось, что в Индии домашний кот спас детей от нападения ядовитой кобры. На записи видно, как кот дал отпор пробравшейся в дом кобре и вынес ее на улицу.