Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-президент Молдавии ответил на подозрения в хищении госсредств

Экс-президент Молдавии Додон назвал политическим заказом подозрения в хищении $12 млн

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Генеральная прокуратура Молдавии вызвала для дачи показаний бывшего президента республики Игоря Додона. Его подозревают в участии в схеме по хищению государственных средств на 12 миллионов долларов. Сам он считает это политическим заказом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

«Я не буду уклоняться от разговоров, от встреч с прокурорами, власти решили запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем», — заявил Додон.

Он заявил, что нынешние власти республики не смогли найти ничего подозрительного на него зза четыре года его президентства, поэтому «решили вспомнить старое, давно изученное и не раз опровергнутое дело».

21 декабря Додона вызвали в Генеральную прокуратуру для допроса по уголовному делу о хищениях на закупках электроэнергии. В ведомстве пояснили, что дело касается преступной схемы, которую в начале 2008 года осуществили руководители государственной компании Energocom. В то время Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

По информации прокуратуры, путем необоснованного увеличения закупочной цены импортируемой в страну электроэнергии мошенникам удалось присвоить госсредства в размере 11,9 миллиона долларов (более 884 миллионов рублей).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Центробанк возьмет под контроль все денежные переводы между россиянами
В Крыму назвали виновника роста напряженности в регионе
В России захотели снизить допустимое количество алкоголя в крови водителей
Глава МИД Германии собралась пересмотреть решения Меркель
Кадыров прокомментировал заявления СМИ об исчезновении 17 человек в Чечне
Первый тираж нового кроссовера Geely раскупили за восемь минут
Россияне раскритиковали памятник Пушкину в центре Москвы
Ошибка в рекламе обошлась Ford в 4,5 миллиона долларов
Китайцы раскрыли внешность преемника советского ГАЗ-69
Семикратный чемпион «Формулы-1» расстался с именным суперкаром
На Украине сообщили о готовности к обмену пленными с ДНР и ЛНР в любой день
Экс-президент Молдавии ответил на подозрения в хищении госсредств
Путин назвал российских спасателей лучшими в мире
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter