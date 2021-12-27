Экс-президент Молдавии ответил на подозрения в хищении госсредств

Генеральная прокуратура Молдавии вызвала для дачи показаний бывшего президента республики Игоря Додона. Его подозревают в участии в схеме по хищению государственных средств на 12 миллионов долларов. Сам он считает это политическим заказом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление политика.

«Я не буду уклоняться от разговоров, от встреч с прокурорами, власти решили запустить дымовую завесу, чтобы отвлечь население от проблем», — заявил Додон.

Он заявил, что нынешние власти республики не смогли найти ничего подозрительного на него зза четыре года его президентства, поэтому «решили вспомнить старое, давно изученное и не раз опровергнутое дело».

21 декабря Додона вызвали в Генеральную прокуратуру для допроса по уголовному делу о хищениях на закупках электроэнергии. В ведомстве пояснили, что дело касается преступной схемы, которую в начале 2008 года осуществили руководители государственной компании Energocom. В то время Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

По информации прокуратуры, путем необоснованного увеличения закупочной цены импортируемой в страну электроэнергии мошенникам удалось присвоить госсредства в размере 11,9 миллиона долларов (более 884 миллионов рублей).

