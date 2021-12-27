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Пережившая пересадку сердца подросток нашла способ отблагодарить семью донора

Подросток подарила семье донора сердца плюшевую игрушку с записью ее сердцебиения

Фото: Shutterstock

Пережившая пересадку сердца жительница английского города Сихем, графство Дарем, нашла необычный способ отблагодарить и поддержать семью донора. Об этом сообщает Daily Record.

Несколько лет назад у на тот момент 12-летней Кейли Ллевеллин диагностировали кардиомиопатию, вследствие которой нарушается циркуляция крови по всему организму, что может привести к смерти. Врачи назначили британке операцию по пересадке сердца. Ее донором стала 19-летняя Шинейд Бри.

Трансплантация прошла успешно, и Ллевеллин призналась, что очень благодарна Шинейд за сердце и теперь живет за них двоих. Подросток начала переписку с родными девушки, а спустя некоторое время встретилась с ними лично. Накануне Рождества британка придумала для семьи донора необычный подарок: плюшевую игрушку в виде слоненка, внутри которого встроен механизм с записью сердцебиения Бри.

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Ллевеллин отметила, что после случившегося сделала своей миссией повышение осведомленности о донорстве органов и надеется, что ее история побудит других людей записаться в доноры.

Ранее сообщалось, что отец погибшего от удара молнии ребенка пожертвовал его органы для спасения трех детей. «Сейчас благодаря ему три других ребенка смогут жить дальше; он всегда говорил нам, что хочет помогать людям, если на то есть возможность, так что мы убеждены, что стать донором — это то, чего бы ему хотелось», — отметил мужчина.

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Евгения Черкасова
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