Мальчик после смерти спас жизни трех детей

Отец погибшего от удара молнии ребенка пожертвовал его органы для спасения трех детей. Об этом сообщает Daily Star.

Во вторник, 11 мая, в английском городе Блэкпул в девятилетнего Джордана Бэнкса, находившегося на футбольном поле, попала молния. Спасти ребенка не удалось.

Отец мальчика, Мэт, выложил пост на Facebook, в котором рассказал о заслугах сына. По его словам, во время карантина Джордан разнес сладости 999 рабочим, вынужденно сидевшим дома. Также ребенок пробежал 48 километров, чтобы собрать деньги благотворительным организациям, оказывающим поддержку людям с психическим расстройством, после того как его тетя покончила с собой.

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Мэт подчеркнул, что даже после смерти сын продолжил заниматься благотворительностью. «Сейчас благодаря ему три других ребенка смогут жить дальше; он всегда говорил нам, что хочет помогать людям, если на то есть возможность, так что мы убеждены, что стать донором — это то, чего бы ему хотелось», — отметил отец.

Также в публикации Мэт написал о любви мальчика к английскому футбольному клубу «Ливерпуль». Позже полузащитник команды Джеймс Милнер разместил в соцсетях фотографию Джордана с подписью «Особенный мальчик, которого так рано не стало. Покойся с миром» и добавил в конце аббревиатуру гимна команды You’ll Never Walk Alone, который исполняется болельщиками перед началом каждого домашнего матча команды.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Пенсакола, штат Флорида, пожертвовала почку мужчине, который за 16 лет до этого получил органы ее погибшего мужа. Теперь она и получатель органов — самые близкие друзья.