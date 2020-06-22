Муж и жена пожертвовали почки одному человеку с разницей в 16 лет

Жительница американского города Пенсакола, штат Флорида, пожертвовала почку мужчине, который за 16 лет до этого получил органы ее погибшего мужа. Об этом сообщает издание CNN.

35-летний кровельщик Брайан Херрингтон (Bryan Herrington) скончался в 2004 году в результате падения с крыши во время работы. Он хотел стать донором органов после смерти и пожертвовал свои сердце, легкие, печень, почку и поджелудочную железу. В результате почка и поджелудочная железа были пересажены страдавшему диабетом Джеффри Гренджеру (Jeffrey Granger).

В первый год после трансплантации Гренджеру не сообщали, кто пожертвовал спасительные органы, а вдова Херрингтона Терри (Terri Herrington) не знала, кто получил их. Она и Гренджер обменивались анонимными записками и поздравительными открытками. Позже Терри отправила Гренджеру карточку, в которой представилась и сообщила ему о Брайане. После первого разговора по телефону Гренджер сказал, что у него было ощущение, что он был знаком с Терри всю жизнь. В следующие 15 лет их дружба только крепла.

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В 2019 году одна из почек Гренджера вновь начала отказывать, и он рассказал Терри об этом. Она сразу предложила Гренджеру свою почку для пересадки. Американка так быстро решилась, что Гренджер сначала подумал, что это шутка. Позже он принял ее предложение, хотя в качестве донора подходила и его жена. Он решил, что так супруга сможет ухаживать за ним после операции.

Доктор Марк Джонсон (Mark Johnson), который проводил операцию, сказал, что Терри не только продлила ожидаемую продолжительность жизни Гренджера, но и улучшила качество его жизни. Врач сообщил, что не знает такого случая, когда муж и жена пожертвовали бы органы одному человеку. Теперь Гренджер и Терри — самые близкие друзья.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ротерем, графство Саут-Йоркшир, подарила свою почку на 50-летие нуждавшемуся в пересадке этого органа мужу. Она объявила ему, что подходит в качестве донора.

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