Мужчина похудел на 27 килограммов и лишился почки ради брата-близнеца

Мужчина из американского города Талса, штат Оклахома, похудел и отдал свою почку, чтобы спасти брата-близнеца. Об этом пишет издание Unilad.

В 2016 году у 26-летнего Далтона Ингли (Dalton Ingley) диагностировали почечное заболевание гломерулонефрит. Болезнь привела к отказу почек, из-за которого он нуждался в регулярном диализе. После перенесенной в январе 2018 года пневмонии мужчину подключили к аппарату гемодиализа. Из-за этого ему пришлось уволиться с работы.

Врачи предупредили Далтона, что ему потребуется пересадка почки. Стать донором вызвался его брат-близнец Джеймс Ингли. Чтобы получить разрешение на операцию, Джеймсу требовалось похудеть. Для этого ему пришлось полностью изменить образ жизни. Он стал больше спать, перешел на здоровое питание и начал ежедневно выполнять физические упражнения.

Когда Джеймс сбросил 27 килограммов, врачи смогли пересадить его почку брату. Операция прошла успешно. Пока Далтон не вернулся на работу, но собирается сделать это в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что американка пожертвовала почку бывшему однокласснику, с которым ходила на выпускной вечер. Они потеряли связь, но спустя 15 лет встретились вновь, когда мужчина женился на лучшей подруге своей одноклассницы.

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