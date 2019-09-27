Женщина получила неожиданную способность после пересадки почки

Жительница британского города Кумбран, графство Монмутшир, Уэльс, заявила, что после пересадки почки внезапно полюбила готовить выпечку. Об этом сообщает издание The Mirror.

37-летняя Стефани Морс (Stephanie Morse) призналась журналистам, что до процедуры очень любила пироги, испеченные матерью, однако не имела ни малейшего желания их готовить. Однако сразу после того, как ей пересадили почку родственницы, у валлийки пробудилась страсть к выпечке.

Морс утверждает, что как только она очнулась, ей срочно захотелось что-то испечь. «Я рисовала пирожные, пироги и кексы и писала списки начинок, с которыми я хочу приготовить десерты», — рассказал она. Как только женщину выписали из больницы, она купила все необходимое и испекла малиновый чизкейк.

62-летняя мать Морс очень обрадовалась, что дочь внезапно разделила ее увлечение. Теперь женщины часто готовят разнообразные десерты вместе.

Доктора никак не комментируют произошедшее.

В марте сообщалось о британке, которая внезапно начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта. Врачи объяснили это синдромом иностранного акцента — редким и неизлечимым осложнением после инсульта или черепно-мозговой травмы.

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