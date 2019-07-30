Смерть женщины спасла жизнь четырем людям

Жительница английского города Дартфорд, графство Кент, стала посмертным донором органов и спасла жизнь четырем пациентам. Об этом сообщает местный новостной портал Kent Online.

32-летняя Кристал Эмили Энн (Krystal Emily Ann) страдала диабетом и нуждалась в трансплантации почки и поджелудочной железы. 12 июля здоровье женщины резко ухудшилось, и через два дня она умерла.

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После смерти британки ее печень пересадили двум больным детям, а сердце и легкие — нуждающимся в операции мужчинам.

Медработники, друзья и родные Эмили Энн отметили, что она была «общительная и дружелюбная». Ее лечащий врач добавил, что «она была чудесной матерью двух сыновей Тайлера (Tyler) и Лейтона (Leighton)».

В 2018 году сообщалось, что умирающий шестилетний мальчик из английского города Линкольн пожертвовал свои органы на спасение чужих жизней. Подруга семьи рассказала, что незадолго до смерти мальчик посмотрел передачу о донорстве.

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