Девушка спасла жизни пяти человек после смерти

Семья умершей в июне девушки из американского города Эдинберг, штат Техас, пожертвовала ее органы для спасения пяти человек. Об этом сообщает сайт телеканала News 4.

В июне 2020 года 18-летняя Алиша Гарза (Alysha Garza) получила смертельное ранение из огнестрельного оружия.

Отчим девушки Рамон Варгас (Ramon Vargas) сообщил, что она хотела, чтобы ее органы пожертвовали для медицины. Матери Гарзы Женевьеве Варгас (Genevieve Vargas) сначала было тяжело принять такое решение, но позже она согласилась на такой шаг.

«Во-первых, я ее мать. Я не хотела, чтобы они забирали органы моего ребенка. Но наша трагедия стала благословением для других людей», — сказала Варгас.

Сердце, почки, печень и легкие покойной помогли спасти жизни пяти людей.

Альянс доноров органов Техаса вручил семье медаль в память о девушке.

Родители пока не встречались с получателями органов Алиши. «Я бы обнял их, потому что это было бы как будто я снова обнимаю дочь. Часть ее живет в них», — сказал Варгас.

Родители Гарзы хотят поделиться своим опытом с другими людьми и вдохновить их стать донорами органов. «Я никому не пожелаю той боли, через которую мы проходим ежедневно. Но нам помогает смириться знание, что она все еще продолжает жить в тех, кому помогла», — заявила Варгас.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Пенсакола, штат Флорида, пожертвовала почку мужчине, который за 16 лет до этого получил органы ее погибшего мужа. Теперь она и получатель органов — самые близкие друзья.