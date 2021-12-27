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Лавров отказался унижаться и просить отмены санкций Запада

Сергей Лавров: РФ ответит в случае усиления санкций, но надеется на благоразумие Запада

Фото: пресс-служба МИД РФ

Ряд стран Запада устраивает настоящую истерику вокруг действий Москвы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Дипломат рассказал, что в случае усиления экономических санкций западных стран против российской стороны Москва ответит соразмерно. При этом он понадеялся на благоразумие партнеров. «Я не могу ручаться за тех безумцев, которые толкают западные страны именно в этом направлении», — заключил Лавров. Он отметил, что на данный момент он не видит таких среди западных политиков.

Министр иностранных дел подчеркнул, что официальная Москва отказывается унижаться и просить отмены санкций. «Россия не будет менять свой образ жизни и свои убеждения только потому, что Запад рассердился и какие-то технологии закрыл», — подчеркнул он. При этом Лавров указал, что у российских властей нет планов превратить страну в осажденную крепость на фоне новых ограничений.

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Екатерина Андреева
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