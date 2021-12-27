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Лавров заявил о невозможности вступления России в НАТО

Лавров о возможности вступления России в НАТО: Запад не хочет видеть равных ему соперников
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Reuters

Процесс конфронтации России и западных стран вертится не вокруг НАТО и Европейского союза (ЕС), а вокруг нежелания Запада иметь равных ему по влиянию соперников на международной арене. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Я такую ситуацию [вступления России в НАТО] не вижу. Весь процесс [конфронтации] вертится не вокруг НАТО или ЕС, а около того что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальских сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Отсюда такая истерика по возвышению Китая, который принял правила игры, и по которым Пекин переиграл Запад на его же поле», — заявил министр.

Дмитрий Сотак
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